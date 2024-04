Tropeço no Uruguai faz Corinthians deixar de embolsar pouco mais de R$ 500 mil

O amargo empate do Corinthians com o Racing, no Uruguai, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana, pesou nos cofres do clube. O Timão deixou de embolsar pouco mais de R$ 500 mil com o resultado.

A Conmebol paga cerca de U$ 115 mil (R$ 580) a cada vitória na fase de grupos da Sul-Americana. Como o time não segurou a vantagem e levou o empate nos minutos finais da partida, não conseguiu ficar com a quantia.

Caso uma equipe se classifique em primeiro lugar da chave na Sul-Americana, ganha uma bonificação de pouco mais de R$ 3 milhões. Se esse time vencer todos os jogos da primeira fase, arrecada mais R$ 3 milhões. Ao empatar na sua estreia, o Timão já não pode levar todo esse valor.

No começo da temporada, o Corinthians colocou em seu orçamento que planeja chegar até, no mínimo, às oitavas de final do torneio. No momento, a equipe ocupa o segundo lugar do Grupo F, com um ponto, abaixo do Argentinos Jrs.

Apenas o primeiro colocado de cada chave garante vaga nas oitavas da Sul-Americana. Já os segundos disputarão um playoff contra os terceiros da Libertadores.

O próximo compromisso do Corinthians é na terça-feira que vem, diante do Nacional-PAR. A partida marcará a volta da equipe à Neo Química Arena e está agendada para as 19h (de Brasília).