Presidente e vice de organizada do Sport são presos por ataque ao ônibus do Fortaleza

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que o presidente e o vice-presidente da Torcida Jovem do Leão, uma organizada do Sport, foram presos por envolvimento no ataque ao ônibus do Fortaleza, que aconteceu no fim de fevereiro deste ano na saída da Arena Pernambuco.

Quem confirmou as prisões dos principais representantes da torcida Jovem foi Alessandro Carvalho, secretário do SDS, após uma coletiva de imprensa realizada hoje (3) na sede da entidade.

"Acabaram de ser presos o presidente e o vice-presidente da Torcida Jovem do Sport por envolvimento no ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, que foi amplamente divulgado. Nós tivemos uma primeira fase da operação com cumprimento de quatro mandados de prisão, três em um primeiro momento e um quarto no segundo. As provas coletadas foram analisadas e houve nova representação pela prisão dos dirigentes do primeiro e do segundo na hierarquia por envolvimento no ataque, e isso foi deferido pela Justiça de Pernambuco. Os mandados foram cumpridos hoje na sede da Torcida Jovem", declarou o profissional em uma espécie de zona mista.

Alessandro Carvalho também afirmou que, neste momento, não poderia dar muitos detalhes sobre o quão extenso foi o envolvimento do presidente e do vice-presidente da torcida organizada do Sport. No entanto, destacou que uma nova coletiva de imprensa será concedida para esclarecer novas informações.

"Ainda não podemos descer aos detalhes neste momento porque, como eu disse, há desdobramentos na investigação. Essa prisão foi analisada pelo Ministério Público de Pernambuco e pela Justiça que concedeu os mandados. Estamos aprofundando para que os responsáveis sejam responsabilizados e cada conduta, o que aconteceu, será informado em coletiva assim que a investigação for concluída", finalizou o secretário do SDS.

O caso

No dia 22 de fevereiro deste ano, torcedores do Sport atacaram o ônibus da delegação do Fortaleza com pedras e bombas na saída da Arena Pernambuco após o empate em 1 a 1 entre as duas equipes, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Seis jogadores do elenco do Leão do Pici sofreram machucados. O goleiro João Ricardo teve um corte no supercílio e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu um trauma na cabeça, além de um corte na boca e um no supercílio. Outros atletas, como o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro.

A atitude dos torcedores do Sport que realizaram o ataque foi repudiada por clubes de todo o Brasil. O próprio Leão da Ilha condenou a ação, enquanto a CBF também publicou uma nota de repúdio.

Já em março, o caso foi julgado pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De forma unânime, o Sport foi punido pelo ataque e condenado a jogar oito partidas como mandante com os portões fechados. Além disso, também foi condenado a pagar uma multa de R$ 80 mil. No entanto, a equipe está jogando com seus torcedores no estádio por conta de um efeito suspensivo concedido pelo STJD. O novo julgamento está marcado para o dia 9 de abril.