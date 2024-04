Morre Alan Neto, jornalista cearense conhecido como 'Trem Bala'

Morreu hoje (3) o jornalista esportivo Alan Neto, conhecido como "Trem Bala". Ele tinha 83 anos e estava internado desde janeiro em um hospital no Ceará.

O que aconteceu

Alan Neto estava internado após ter sofrido um acidente doméstico em janeiro. Ele era colunista do jornal "O Povo" e apresentava um programa na rádio "O Povo/CBN" e na "TV Ceará".

No acidente, Alan Neto teve o colo do fêmur fraturado e passou por uma cirurgia. O jornalista chegou a ter alta do hospital, mas voltou por causa de um quadro de pneumonia.

Alan Neto era um pseudônimo. O nome verdadeiro do jornalista era Manoel Simplício de Barros Neto.

Ao longo da carreira, ele colecionou bordões: "olha o dedo do Trem Bala", "passe adiante" e "bombas de milmegatons" foram alguns deles.

O Ceará lamentou a morte do jornalista em suas redes sociais.

É com o mais profundo pesar que o Ceará Sporting Club se manifesta a respeito do falecimento de Manoel Simplício de Barros Neto que, após adotar o pseudônimo de Alan Neto, construiu uma das mais belas histórias do jornalismo esportivo cearense. Com uma comunicação disruptiva e vanguardista, pode se dizer que Alan Neto revolucionou a forma de fazer jornalismo esportivo em nosso estado. Alan Neto nos deixou nesta quarta-feira (03), aos 83 anos. O Ceará Sporting Club estima suas condolências aos familiares de Alan Neto. Ceará, em nota oficial