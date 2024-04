Jair Ventura renova contrato com Atlético-GO até final de 2024

O Atlético-GO anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Jair Ventura. O treinador assinou novo vínculo com o clube até o final desta temporada.

"Fala, rapaziada! Deu tudo certo, renovei meu contrato, estou extremante feliz e adaptado aqui no Dragão, e agora é seguir lutando para a gente alcançar os nossos objetivos", disse Jair Ventura.

OFICIAL! JAIR VENTURA RENOVOU O CONTRATO COM O DRAGÃO ATÉ O FINAL DA TEMPORADA 2024! ??? #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos https://t.co/q9OdNdUTEA ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) April 3, 2024

Jair Ventura foi contratado pelo Atlético-GO em julho de 2023 com a missão de garantir ao clube goiano o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo foi cumprido, e a equipe terminou a Série B na quarta posição.

Nesta temporada, o técnico levou o Atlético-GO à final do Campeonato Goiano. O Dragão já venceu o primeiro jogo diante do Vila Nova, por 2 a 0, e decide o título estadual neste domingo, jogando em seus domínios.

Jair Ventura possui, ao todo, 37 jogos a frente do Atlético-GO. Na atual temporada, o treinador acumula 15 vitórias, um empate e duas derrotas em 18 partidas.

"Finalizei agora a renovação de contrato com o técnico Jair Ventura até o final de 2024. Profissional que se adaptou bem ao clube, trouxe até agora importantes resultados e acreditamos em um trabalho consistente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos felizes com o acordo, que foi muito bom para ambas a partes!", anunciou Adson Batista, presidente do Atlético-GO, em seu perfil na plataforma "X".