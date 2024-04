Entre os brasileiros, Athletico-PR foi o único a estrear com vitória na terça

Na última terça-feira, cinco brasileiros entraram em campo pela Libertadores e Sul-Americana, sendo que apenas o Athletico-PR começou com o pé direito.

Fora de casa, o Furacão goleou o Sportivo Ameliano-PAR por 4 a 1, pela Sul-Americana. O time de Cuca, portanto, foi o único brasileiro a vencer.

Flamengo, Internacional e Corinthians ficaram no empate em seus respectivos compromissos contra Millonarios (1 a 1), Belgrano (0 a 0) e Racing-URU (1 a 1). Já o Grêmio foi superado pelo The Strongest (2 a 0).

É válido destacar que os cinco times brasileiros jogaram fora de casa. No caso do Imortal, Renato optou por ir a campo com time reserva devido à final do Gaúchão.

Agora, o Athletico-PR volta a jogar pela Sul-Americana frente ao Desportivo Rayo Zuliano-VEN às 21h30 (de Brasília) dessa terça-feira, na Ligga Arena. Antes disso, o Furacão entra em campo para duelar contra o Maringá nesse sábado, às 17h, em casa, com a vantagem de empatar para conquistar o título estadual.