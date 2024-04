Contra o Talleres, Galoppo volta ao estádio que marcou a carreira de seu pai

Giuliano Galoppo voltará ao Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, amanhã (04), local no qual ele já balançou as redes e que marcou a carreira de seu pai, Marcelino, jogador de futebol entre os anos 1990 e início da década de 2000.

Marcelino integrou o time do Talleres que disputou a chamada "Final do Século" contra o rival Belgrano pelo acesso à elite do futebol argentino, no Estádio Mario Alberto Kempes, em 1998. A equipe do pai de Galoppo levou a melhor e garantiu a vaga na primeira divisão.

O estádio também é especial para Giuliano Galoppo. Embora tenha perdido no local a final da Copa Sul-Americana de 2022 para o Independiente Del Valle, do Equador, o meia já balançou as redes no Mario Alberto Kempes com a camisa do Banfield, pela Copa Diego Armando Maradona, em 2021.

"Esse jogo será especial, sim. Meu pai jogou no Talleres e é um clube que minha família possui um grande carinho. É uma das instituições que abriram as portas para o meu pai e deu a oportunidade para ele construir uma carreira sólida. Eu já joguei no estádio e tive a felicidade de marcar um gol, mas acabamos perdendo aquele jogo. Espero que, dessa vez, eu possa entrar em campo e ajudar o São Paulo a conquistar a vitória", afirmou Galoppo.

Na atual temporada o meia argentino entrou em campo oito vezes, cinco delas como titular, e marcou um gol, no empate em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. Na Supercopa Rei, Galoppo converteu um dos pênaltis, contribuindo diretamente para que o São Paulo abrisse o ano de 2024 com um título. Agora, porém, o time precisa retomar a sua melhor versão, sobretudo após a eliminação precoce no Campeonato Paulista para o Novorizontino.

"Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo no Campeonato Paulista, que era chegar à final. Mas tivemos a oportunidade de treinar muito forte durante esses últimos dias e estamos nos preparando bastante para a estreia na Libertadores e restante da temporada. O São Paulo é um clube com uma grande tradição na Libertadores e a nossa torcida adora essa competição. Teremos um jogo complicado, mas sabemos da nossa força e da importância de começar a competição com uma vitória, ainda mais fora de casa, contra um grande rival. E faremos de tudo para voltar para o Brasil com um bom resultado", concluiu Galoppo.