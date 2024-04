Bahia inicia preparação para decisão contra o Vitória e Caio Alexandre se mostra confiante

O Bahia iniciou a preparação para o jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, diante do Vitória, na manhã desta quarta-feira. No jogo de ida, o Tricolor de Aço sofreu uma dura virada de 3 a 2, após sair vencendo por 2 a 0 no Barradão.

Enquanto Cicinho, Roger e Sidney participaram normalmente das atividades, Everaldo, Acevedo e Ryan alternaram entre fisioterapia e academia.

As primeiras orientações foram realizadas pelo preparador físico Danilo Augusto, que passou um exercício de treinamento de força no campo 2. Na sequência, já com bola, a comissão técnica realizou um treino coordenando duelos de trios.

Em um segundo momento, os jogadores foram divididos em dois grupos. Um ficou sob comando de Rogério Ceni, que passou um treino com duelos, de dois contra um e três contra dois, e finalizações. O outro grupo foi separado em dois times, com seis atletas cada, para um exercício técnico com quatro traves pequenas e duas médias, com a presença dos goleiros.

O jogo de volta entre Bahia e Vitória está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O meia Caio Alexandre se mostrou confiante para a partida.

"Eu acho que a gente tem totais condições de reverter essa partida, não vai ser fácil, vão tentar picotar o jogo, mas temos que ter resiliência, saber que vamos encontrar uma atmosfera muito boa na nossa casa, e usar isso a nosso favor. Saber que é uma decisão, que vamos entrar com o máximo de concentração possível para conseguir o resultado", falou.