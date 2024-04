Arsenal poupa meio time, vence Luton sem sustos e dorme líder do Inglês

Do UOL, em São Paulo

O Arsenal venceu o Luton Town por 2 a 0 hoje (03) no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Odegaard e Hashioka (contra) marcaram os gols do Arsenal. Os lances aconteceram aos 24 e aos 44 minutos do primeiro tempo.

O Arsenal será líder do Inglês por pelo menos um dia. O clube londrino chegou a 68 pontos, um a mais em relação ao Liverpool, que recebe o Sheffield United amanhã. Já o Luton segue estacionado nos 22 pontos e na 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

Os Gunners voltam a campo no próximo sábado (06), contra o Brighton, fora de casa, pela Premier League. O Luton Town tem compromisso na mesma data, quando recebe o Bournemouth.

Como foi o jogo

Arteta decidiu rodar o elenco. Após empate tenso contra o Manchester City no último domingo, o técnico espanhol mexeu em metade da escalação. Saka nem foi relacionado e deu lugar a Nelson, que ainda não havia sido titular nesta temporada. Gabriel Jesus, Rice, Jorginho e Kiwior iniciaram no fim de semana e ficaram no banco hoje.

Um vacilo do Luton abriu o caminho para o Arsenal. Após 24 minutos pouco inspirados dos Gunners, Mpanzu bobeou no meio-campo e perdeu a bola para Smith-Rowe. O camisa 10 acionou Havertz, que encontrou Odegaard na área. O norueguês bateu de primeira e abriu o placar.

O Arsenal não precisou forçar o ritmo. Menos intenso que de costume, o time londrino ainda assim controlou o jogo, com 63% da posse de bola no primeiro tempo. Raya precisou fazer uma única defesa, encaixando com facilidade cobrança de falta de Barkley.

Mais um gol do Arsenal em nova falha do Luton. Os Gunners ampliaram aos 44, dessa vez com ajuda ainda maior do adversário. Smith-Rowe se movimentou bem nas costas da marcação, recebeu de Trossard e cruzou para a pequena área. Hashioka, que tentava impedir finalização de Nelson, acabou empurrando para a própria rede.

Um segundo tempo de pouca ação. A primeira finalização da etapa saiu só aos 34 minutos, com Tomiyasu arriscando de fora da área. O Luton evoluiu na metade final, principalmente após a entrada de Chong aos 12. A melhor circulação de bola no setor ofensivo, contudo, esbarrou em boa performance da dupla de zaga Saliba/Magalhães.

Ficha técnica

Arsenal 2x0 Luton Town

Competição: 31ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 03 de abril de 2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres, Reino Unido

Árbitro: Craig Pawson

Cartões amarelos: Havertz (Arsenal); Onyedinma (Luton Town)

Gols: Odegaard aos 24' do 1ºT e Hashioka (contra) aos 44' do 1ºT (Arsenal)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko (Tomiyasu); Partey (Rice), Odegaard e Smith-Rowe (Jorginho); Nelson (Gabriel Martinelli), Havertz (Nketiah) e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Luton Town: Kaminski; Hashioka, Mengi e Kaboré; Onyedinma (Woodrow), Barkley, Mpanzu (Chong) e Doughty; Towsend (Berry) e Clark; Morris. Técnico: Rob Edwards