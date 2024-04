Vanderlan destaca preparação do elenco do Palmeiras e projeta "grande jogo" em estreia na Libertadores

O Palmeiras estreia na Libertadores na noite desta quarta-feira, contra o San Lorenzo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O lateral esquerdo Vanderlan destacou a preparação do elenco do Verdão e projetou "grande jogo".

"É como o Abel sempre fala: jogue quem jogar, nós vamos jogar para ganhar. Mais uma vez, é importante estar todo mundo pronto, todo mundo se dedicando no dia a dia. Se a oportunidade aparecer, a nossa preparação foi muito boa e creio que faremos um grande jogo", disse.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns de seus titulares e dar chance para jogadores com menor rodagem na temporada. Vanderlan pode ganhar nova chance. O camisa 6 entrou no lugar de Piquerez na derrota para o Santos, por 1 a 0, em jogo de ida da final do Paulista.

Nesta temporada, a Cria da Academia entrou em campo em cinco oportunidades. Ele atuou em quatro jogos da fase de grupos, sendo três deles como titular. Em duas delas, o treinador também poupou titulares: contra Red Bull Bragantino, São Bernardo. Já na estreia do Paulista, contra o Novorizontino, esteve nos 11 iniciais para substituir Piquerez, que se recuperava de lesão.

"Eu acho que não tem motivação maior do que vestir a camisa do Palmeiras. Essa é a principal motivação. O Abel sempre bate nessa tecla, para nos prepararmos sempre, estarmos sempre pronto, porque uma hora a oportunidade vai chegar e aí vai depender de você. O que eu controlo é a minha preparação, o meu treino, a minha recuperação, a minha alimentação. Então eu sigo muito esses conselhos e graças a Deus pude jogar bem na Vila Belmiro e espero fazer grande jogo na Libertadores", finalizou Vanderlan.

O lateral esquerdo estreou no profissional do Palmeiras em 2020 e desde então soma 56 jogos e um gol. Pela equipe principal, ele tem duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).