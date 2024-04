Sporting empata com Benfica e avança à final da Taça de Portugal

O Sporting empatou com o Benfica por 2 a 2 pela volta da semifinal da Taça de Portugal, no Estádio da Luz, nesta terça-feira. Com agregado de 4 a 3, os visitantes avançaram para a próxima fase.

Aos dois minutos da segunda etapa, Hjumuld abriu o marcador para o time de Ruben Amorim. Pouco depois, aos 7?, Otamendi deixou tudo igual.

Aos 10?, contudo, Paulinho colocou o Sporting à frente do placar novamente. O Benfica até empatou com Rafa, aos 19?, mas não evitou a eliminação para os visitantes, que aguardam quem passar de Porto e Vitória SC.

Pela semifinal da Copa da Itália, a Juventus ganhou da Lazio por 2 a 0, no Juventus Stadium. Os gols dos mandantes foram marcados por Chiesa e Vlahovic.

O Lyon , por sua vez, avançou à final do mata-mata francês, ao bater o Valenciennes por 3 a 0. Alexandre Lacazette (2x) e Orban balançaram as redes do Groupama Stadium.

Na Copa da Alemanha, por fim, o Kaiserslautern triunfou contra o Saarbrucken pelo placar de 2 a 0, fora de casa. Marlon Ritter e Almamy Touré garantiram a ida dos visitantes à final do torneio.