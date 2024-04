Sob olhares de Sorín, Cruzeiro treina antes de viagem ao Equador e tem dois desfalques

Na manhã desta terça-feira, o Cruzeiro realizou o último treinamento antes de viagem para a estreia na Sul-Americana, contra o Universidad Católica-EQU. O ex-lateral Sorín acompanhou a última atividade.

O argentino teve três passagens pelo time mineiro, com seis temporadas completas. A principal conquista dele foi a Copa do Brasil, em 2000.

O Cruzeiro já viajou para o Equador e fecha a preparação na quarta. O jogo está marcado para às 21h (de Brasília) dessa quinta, no Estádio Olímpico Atahualpa.

Nesta manhã recebemos a visita do nosso ídolo eterno Sorín! Ele esteve na Toca 2 e passou boas energias pro time antes da viagem para o Equador. ??? Volte sempre, ídolo! ? ? @ggaleixo pic.twitter.com/EMFa2dVzC4 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 2, 2024

Titulares na ida da final do Estadual, Dinenno e Arthur Gomes ficaram fora da lista de relacionados. Com a vantagem do empate, a equipe de Larcamón volta a duelar contra o Atlético-MG às 15h30 desse domingo, no Mineirão.

O Grupo B da Sul-Americana ainda conta com Unión La Calera-CHI e Alianza Petrolera-COL. O melhor de cada chave avança diretamente às oitavas, ao passo que o segundo colocado encara o terceiro da Libertadores no playoff.