Sem Furch, Santos se reapresenta e começa preparação para final contra o Palmeiras

O Santos voltou aos treinos nesta terça-feira após ganhar um descanso na segunda-feira. O elenco começou a sua preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Na atividade desta tarde, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória de 1 a 0 no embate de ida, no último domingo, fizeram apenas um trabalho leve, no gramado do CT Rei Pelé. Já o restante do grupo treinou normalmente.

O lateral direito Aderlan, que jogou nos minutos finais no último jogo após se recuperar de um incômodo muscular na posterior da coxa esquerda, participou da atividade normalmente. Hayner também fica à disposição. Ele estava suspenso na ida.

Já Julio Furch ficou apenas na parte interna. O atacante apresentou processo inflamatório no tendão e músculo adutor esquerdo. Por conta disso, o argentino de 34 anos ainda é dúvida.

O Santos encara o Palmeiras, no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da final do Estadual. O Peixe venceu a ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e precisa de apenas um empate para se consagrar campeão após oito anos.

O elenco volta aos treinos na manhã desta quarta-feira.