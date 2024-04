São Paulo fecha patrocínio de jogo de videogame para numeração do uniforme

O São Paulo fechou um acordo de patrocínio com a Konami, que vai estampar o jogo de videogame EFootball na numeração dos uniformes do time até o fim da atual temporada.

O contrato do São Paulo com a Konami é de R$ 2 milhões, valor que será pago até dezembro deste ano. A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O São Paulo vem trabalhando nos bastidores para fechar novos acordos de patrocínio. Com o contrato assinado com a Konami, ainda restam a barra traseira, as mangas e as omoplatas como espaços vagos no uniforme tricolor.

Além da Konami, atualmente o clube conta com a Superbet como patrocinadora máster, Ademicon e ABC da Construção, além, é claro, da New Balance, fornecedora de material esportivo do São Paulo.

Apesar dos espaços vagos na camisa, a diretoria tricolor não tem pressa para fechar novos contratos. A ideia do São Paulo é de obter a valorização que julga merecida em termos de patrocínio, ainda mais após as conquistas inéditas da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, além do seu retorno à Copa Libertadores.