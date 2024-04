Rival do Palmeiras, San Lorenzo terá ausência de técnico principal na estreia da Libertadores

O San Lorenzo terá a ausência de seu técnico principal, Rubén Darío Insúa, contra o Palmeiras, na estreia da Copa Libertadores, por conta de uma suspensão. Os clubes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, na Argentina.

O treinador foi expulso no confronto entre San Lorenzo e São Paulo, em agosto do ano passado, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no qual a equipe brasileira venceu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado) e avançou para a próxima fase.

Na ocasião, Rubén Darío Insúa havia entrado em campo para dar uma bronca e gritar com o lateral direito Gonzalo Luján, que tinha acabado de substituir Malcom Braida e fazia seus primeiros minutos na partida. O árbitro Esteban Ostojich não aprovou a ação do técnico argentino e aplicou o cartão vermelho direto, que resultou na suspensão para o próximo jogo em competições organizadas pela Conmebol.

Dessa forma, o Palmeiras irá realizar sua estreia na Libertadores com o adversário sem o técnico principal no banco de reservas. A expectativa é que um dos auxiliares de Rubén Darío Insua comande o San Lorenzo na partida.

A equipe argentina está tendo uma temporada mediana e ocupa a nona posição do Grupo B do Campeonato Argentino, com 15 pontos conquistados em 12 jogos.