Cazé e Neymar: relação entre streamer e jogador tem encontros e decepção

Fundador da CazéTV, criticada por "exaltar" Neymar na transmissão do Paulistão, Casimiro mantém uma relação próxima com o jogador há algum tempo, apesar de já ter mostrado decepção com alguns de seus posicionamentos.

Primeira vez juntos

A relação pública entre os dois começou em janeiro de 2022, quando o streamer reagiu à série documental "Neymar: O Caos Perdido", da Netflix, com a presença do atleta na live.

Ele lembrou o primeiro encontro com o jogador, em uma coletiva de imprensa em Paris, e confessou: "Eu sou seu fã, né? Então eu estava nervoso, tá?", deixando Neymar aos risos.

A participação especial rendeu recorde de audiência no canal de Cazé na Twitch, com 545 mil espectadores simultâneos. A marca anterior era de 132 mil.

Neymar, Casimiro e eleições

Poucos meses depois, Casimiro se disse "decepcionado" com Neymar por seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro como presidente. Mas, apesar da crítica sutil, o streamer deixou claro que o jogador "não morreu" para ele.

O malandro teve mais de 50% dos votos válidos na última eleição, não tem como virar e falar que essa quantidade de pessoas é lixo humano. Tem lixo humano? Tem. Mas esse cara que votou nele quer mudar alguma coisa. Na minha visão ele não fez a decisão correta. Mas alguma coisa mexeu com esse cara e com mais milhões de pessoas, para isso acontecer. Tem que colocar a mão na consciência e tentar entender que as pessoas têm seus motivos.

Casimiro, sobre as eleições

Neymar e Casimiro em entrevista antes do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., em 2023 Imagem: Reprodução/Youtube

Ao longo dos anos, apesar das diferenças políticas, Casimiro e Neymar continuaram se encontrando em clima de amizade. No ano passado, a CazéTV foi responsável pela exibição do leilão do Instituto Neymar Jr. Antes do evento, Casimiro entrevistou o jogador. Depois, ele ainda arrematou um item por R$ 825 mil: um troféu de Messi.

O que aconteceu agora

No último capítulo dessa história, Casimiro reagiu a um post em que uma espectadora criticou a CazéTV por "exaltar" a presença de Neymar na final do Paulistão. A postagem lembrava a ajuda financeira que a família do jogador deu para atenuar a pena de Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha.

O streamer afirmou que reagiu a comentários feitos sobre sua família, e não à crítica feita pela mulher, mas se desculpou por expor o perfil dela durante a live.

Até o momento, ele não fez comentários sobre sua relação com Neymar ou sobre o posicionamento do jogador na história de Daniel Alves. Mas, segundo a espectadora exposta em live, o streamer prometeu que vai reunir sua equipe para rever os posicionamentos do canal diante do público.