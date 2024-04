Festão em Miami, cruzeiro e mais: o que Neymar, lesionado, anda fazendo?

Neymar tem feito o tratamento no Brasil —ele sofreu lesões no menisco e no ligamento cruzado, em outubro. Enquanto isso, o atacante do Al-Hilal segue com seus rolês e circula por inúmeros eventos. O UOL selecionou algum deles:

Por onde anda Neymar

Neymar lançou o "Ney em alto mar", em dezembro, cruzeiro com três dias de duração. O passeio marítimo esteve repleto de artistas como Péricles, Belo, Guimê e Orochi. Os valores para as cabines variavam entre R$ 14.120 e R$ 30.240.

Ele foi convidado para as comemorações do aniversário de Romário, em janeiro. O jogador recebeu o carinho do campeão mundial de 1994 e até subiu ao palco para cantar. Na ocasião, a forma física de Neymar —que estaria aparentemente longe de sua condição ideal— chamou a atenção da imprensa estrangeira.

O jogador foi uma das presenças ilustres na abertura da temporada da Fórmula 1, no Bahrein, em março, e marcou presença no Circuito Internacional de Sakhir. O brasileiro conversou com Max Verstappen e Sérgio Pérez antes da corrida.

Na semana passada, o craque participou da festa promovida pela cantora Anitta, em uma mansão em Miami (EUA). Houve uma saia justa, com o encontro de Neymar e Bruna Marquezine, ex-namorados, no mesmo local.

Pouco depois, Neymar assistiu, da beira da quadra, à vitória dos Golden State Warriors sobre o Miami Heat, na última terça-feira, pela NBA. O craque esteve no Kaseya Center, em Miami, nos Estados Unidos, acompanhado de seu filho Davi Lucca.

No último domingo, Neymar retornou à Vila Belmiro para assistir ao Santos na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e avisou: vai jogar o Campeonato Brasileiro de 2025.

A lesão de Neymar

Neymar sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A lesão ocorreu durante jogo do Brasil contra o Uruguai, no Estádio Centenário de Montevidéu, em outubro. A previsão mínima de retorno aos gramados era de seis meses.

A lesão também tirou Neymar de parte relevante da temporada do Al-Hilal, da Arábia Saudita, por quem o jogador foi contratado na última janela de transferências.