Millonarios x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Millonarios e Flamengo estreiam hoje (2) na fase de grupos da Libertadores. O confronto acontece às 19h (de Brasília) no Estádio El Campín, em Bogotá, que tem 2.640 metros de altitude.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Millonarios poupou quase todos os titulares no último jogo antes da estreia. Apenas o goleiro Alvaro Montero (que pegou um pênalti) e o zagueiro Juan Pablo Vargas (que fez um gol) entraram em campo na vitória sobre o Fortaleza-COL, fora de casa, por 2 a 1.

O Flamengo chegou à Colômbia um dia antes do normal para se adaptar. A ideia é se acostumar com a velocidade da bola e se preparar melhor para a altitude. O time chega de uma sólida vitória contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

Tite viajou com todos à disposição. Somente Gabigol, ainda suspenso, e Gerson, em recuperação de cirurgia, seguem fora.

Prováveis escalações

Millonarios: Álvaro Montero, Jorge Arias, Óscar Vanegas, Delvin Alfonzo e Yuber Quiñonez; Stiven Vega, Juan Pereira e Daniel Ruiz (Nicolas Arevalo); Daniel Giraldo, Beckham Castro e Santiago Giordana (Leonardo Castro). Técnico: Alberto Gamero.

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Millonarios x Flamengo - fase de grupos da Libertadores

Data e hora: 02 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: El Campín, Bogotá (COL)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)