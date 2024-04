Libertadores começa em segundo plano com brasileiros poupando para finais

A fase de grupos da Libertadores começa em segundo plano para Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo. Envolvidos nas finais dos Estaduais, o quarteto deixa o início do torneio continental sob responsabilidade total ou parcial dos reservas.

Grêmio: titulares nem no banco

O Grêmio joga hoje (2), contra o The Strongest, na Bolívia, e Renato Gaúcho optou por sequer levar os titulares na viagem a La Paz.

São duas razões que motivaram a decisão: a final do Gauchão e a altitude. Depois do empate por 0 a 0 com o Juventude, o Tricolor precisa da vitória para conquistar o Estadual. Além disso encara mais de 3.600 acima do nível do mar no estádio Hernando Siles.

É um problema sério. Não tem como ir com força máxima. Não dá para levar todo mundo. Viagem, cansaço, altitude, é uma guerra lá na Bolívia, e sábado é outro jogo

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio

Flamengo estuda vantagem

O Fla abriu larga vantagem na decisão do Carioca, pois ganhou do Nova Iguaçu o duelo de ida por 3 a 0. Pode ser até derrotado por dois de diferença que ainda assim será campeão sem pênaltis no próximo domingo.

Por isso, Tite levou todos os titulares disponíveis para o jogo contra o Millionarios, hoje, em Bogotá. Mas ainda assim deve preservar alguns jogadores.

Fabricio Bruno, pelo acúmulo de jogos entre o Rubro-Negro e a seleção brasileira, é o mais cotado para começar fora. Jogadores como De La Cruz e Luiz Araújo também podem iniciar no banco.

Eu aprendi na vida que, sempre, o próximo passo é o mais importante. E isso me fortalece numa coincidência, se eu ficar olhando por cima da situação. Estou falando de coração aberto

Tite, sobre poupar na final do Estadual ou na Libertadores

Palmeiras reclamou

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, reclamou do calendário após o primeiro jogo da final do Paulista. Com um dia a menos de preparação do que o Santos, ele viu sua equipe ser derrotada por 1 a 0 e agora precisa reverter o placar no duelo de volta, no domingo.

Por isso, deve optar por ao menos alguns suplentes no jogo de amanhã (3), contra o San Lorenzo, na Argentina.

Tal estratégia não é novidade no Verdão. Na Libertadores passada, o português montou equipe suplente diante do Bolívar, na Bolívia, de olho na final do Paulistão contra o Água Santa. Perdeu o jogo na Libertadores, conquistou a taça, e a classificação ainda assim aconteceu com alguma tranquilidade.

Decidimos que só tomaríamos essa decisão depois desse jogo [contra o Santos]. Vocês viram o jogo que eu vi. Estamos falando de jogadores que vieram da seleção e não dormiram. Endrick teve problema no último jogo, Veiga também. Murilo veio da seleção, não jogou. Isso tem coisas boas e ruins. Vamos analisar o jogo de hoje e ver se eu troco todos, alguns, não troco...

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Atlético-MG tem dúvidas

A exemplo do Flamengo, o Atlético-MG levou todos os titulares disponíveis para a Venezuela de olho na estreia contra o Caracas, quinta-feira.

A diferença em relação ao Fla é que o Galo não possui qualquer vantagem consistente no Estadual. No primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, empatou por 2 a 2. O rival ainda tem a vantagem de jogar pelo empate no próximo domingo.

Pensando no clássico, Gabriel Milito — que está suspenso do jogo de estreia na Libertadores — cogita preservar jogadores.

É muito importante a recuperação agora. Temos muitas horas de voo, mas vamos estar bem. Conto com um bom elenco. Vou ter em conta o cansaço. O esforço em cada partida será grande

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG