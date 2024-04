Hernan: James será titular do São Paulo na Libertadores; PVC analisa

James Rodríguez será titular na estreia do São Paulo na Libertadores, na próxima quinta (4), contra o Talleres-ARG. A informação foi trazida em primeira mão pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Já está batido o martelo: James Rodríguez vai ser titular no jogo de quinta. O James tem essa situação em que joga bem na Colômbia e não joga no São Paulo, e o São Paulo vem trabalhando nessa intertemporada para preparar a equipe com foco total na Libertadores. O São Paulo está desenhando o time para essa estreia contra o Talleres, de Córdoba, que, na avaliação técnica do São Paulo, é uma equipe muito forte, cascuda. Não vai ser uma estreia tranquila, é um jogo de muita força física, vai ter muito contato, vai ser um jogo muito difícil, na análise da comissão técnica. Mas o São Paulo se preparou para esse jogo e tem a expectativa do James.

Segundo Hernan, James deseja ser protagonista do São Paulo na Libertadores, torneio que disputou pela última vez em 2010, pelo Banfield, da Argentina. O meia colombiano tem dito internamente que não veio para o Tricolor passar férias.

Na minha apuração, conversei com mais de uma pessoa dentro do clube, para saber como ele vem reagindo a essa expectativa toda de ele ser titular na Libertadores. O que o James tem falado é que desde o recomeço dele no clube, a Libertadores é um campeonato onde ele quer muito ser protagonista. Ele repetiu uma frase nos bastidores que não veio para passar férias no São Paulo, que quer ser protagonista na Libertadores, isso muito em função do bom momento que ele está vivendo na seleção colombiana. Ele está ajudando muito nessa mescla de juventude e experiência, ele está muito empolgado e feliz com a fase dele na seleção. Com isso, para a Libertadores, sendo titular do São Paulo, ele se sente valorizado. Eu posso cravar com muita tranquilidade que o James vai ser titular no jogo contra o Talleres. O James quer muito a Libertadores.

PVC: Libertadores é o cartão de visita do James para a seleção colombiana

Paulo Vinícius Coelho destacou que a Libertadores é o principal cartão de visitas de James para continuar protagonista da seleção colombiana. PVC lembrou que o meia foi vice-artilheiro da competição na última vez que a disputou, há 14 anos.

O Luciano deve sair do time para a entrada do James. Devem jogar Rato, James e Lucas, mais pela esquerda. Se o James jogar bem, ganha. Tenho a impressão que o James vai ter muito interesse na Libertadores, que a Libertadores é o cartão de visita dele para a seleção, que é o maior interesse dele. Então, ele vai fazer uma Libertadores muito boa, como fez em 2010, quando jogou pelo Banfield. O artilheiro do Internacional, campeão naquela edição, foi o Giuliano com seis gols, e o James fez cinco pelo Banfield, que foi eliminado pelo Internacional nas oitavas de final. Ou seja, o Giuliano teve seis jogos a mais do que o James para fazer um gol a mais.

