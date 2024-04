Guarani anuncia contratação por empréstimo do meia Luan Dias, ex-Santos

Nesta terça-feira, o Guarani anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Água Santa, do meia Luan Dias, ex-Santos. O atleta de 26 anos chega para defender o Bugre até o final do Campeonato Brasileiro Série B.

Neste início de temporada pelo Netuno, incluindo partidas do Paulistão e Copa do Brasil, marcou três gols e distribuiu três assistências em 13 oportunidades. Além do Água Santa, o meia também já defendeu o Goiás pela Série B e o próprio Santos pela Série A.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guarani Futebol Clube (@guaranifc_oficial)

O Guarani, que conseguiu se manter na primeira divisão do Paulistão, retorna aos gramados diante do Vila Nova, entre os dias 19 e 21 de abril, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em jogo válido pela primeira rodada da Série B. O horário da partida ainda não foi definido.