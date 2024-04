Fiz treino de choque igual ao de lateral do Real Madrid e saí toda dolorida

Faço musculação regularmente, mas estou muito longe de ser uma atleta. Recentemente, fui convidada pela Wiemspro para um treino com o uso da eletroestimulação de corpo inteiro, a mesma tecnologia que o Dani Carvajal, do Real Madrid, usa. Nunca tinha experienciado algo parecido e achei que seria uma forma interessante de fazer uma atividade física.

Decidi, então, não treinar nos dois dias que antecederam a experiência, com receio de ficar dolorida ou com alguma limitação. Spoiler: fiquei com mais dores do que eu esperava após o treino.

No início, assumo que achei a experiência bem estranha, porque você está, literalmente, tomando choques. Mas, no decorrer do treino, acabei me acostumando com a sensação.

Quando a eletroestimulação foi ligada, primeiro começou como se fosse um formigamento, com o aumento da carga, passou a parecer com algumas picadas de formigas. Depois, realizando o treino e com a dosagem mais forte, realmente deu para sentir como choque.

Uma coisa que é bem diferente, se comparado com a musculação, é que no momento em que fiz um exercício de braço, por exemplo, continuei recebendo cargas em outras partes do corpo, como glúteo, abdômen e perna. Dessa forma, você tem seu corpo inteiro estimulado durante toda a duração do treino, independentemente se você está trabalhando aquela região ou não.

É importante ressaltar que, em nenhum momento, Felipe Barletta, meu instrutor, deu mais cargas do que eu podia suportar. Além disso, ele me pedia para falar como estava me sentindo e se eu estava confortável com a dosagem.

Depois que o treino acabou, assumo que estava bastante cansada. Toda a série durou certa de 15 minutos, mas foi intensa o suficiente para me deixar dolorida. Nos dois dias seguintes, senti dores nas pernas e nos ombros, mais do que normalmente costumo sentir ao treinar musculação.

Atletas profissionais também utilizam essa tecnologia

Por coincidência, no dia em que fui treinar na Wiemspro, dois atletas profissionais também estavam lá para realizar suas rotinas de treino, Erica Carvalho, do jiu-jítsu, e Demian Maia, do MMA.

Conversei com os dois e ambos mencionaram que não fazem musculação, apenas utilizam a eletroestimulação para compor seus treinos específicos de cada modalidade. Além deles, Dani Carvajal, do Real Madrid e Nathalie Moellhausen, atleta olímpica de esgrima, fazem parte do casting da Wiemspro.

"Para o meu esporte [a eletroestimulação] funciona muito bem, porque a gente tem certas valências de força e isometria que tem muito a ver com o que a gente faz aqui. (...) Às vezes eu faço alguma coisa [de musculação], mas só se preciso ganhar peso. No geral, não sinto a necessidade", destacou Demian.

"Sinto que [com a eletroestimulação] ganhei mais resistência muscular, condicionamento físico, força, porque não faço musculação, só treino aqui. Então, meu desempenho no jiu-jitsu melhorou bastante", disse Erica.