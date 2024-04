Com time reserva, Grêmio é superado pelo Strongest na estreia da Libertadores

Nesta terça-feira, pela estreia no Grupo C da Libertadores, o Grêmio visitou o Strongest-BOL no Estádio Hernando Siles, e foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Luciano Ursino e Enrique Triverio.

Assim, com o resultado negativo, o Grêmio, que entrou com o time reserva por conta do jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, seguiu zerado na pontuação, indo assim para a última colocação do grupo. Por outro lado, com a vitória, o Strongest assumiu a liderança com os primeiros três somados. No entanto, vale lembrar que o Estudiantes-ARG ainda enfrenta o Huachipato-CHI nesta quarta-feira, pelo mesmo grupo.

O próximo duelo do Grêmio será neste sábado, diante do Juventude, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Pela Libertadores, a equipe retorna aos gramados na terça-feira, diante do Huachipato-CHI, às 19 horas (de Brasília), também dentro de casa. Já o Strongest recebe o San Antonio Bulo Bulo nesta sexta-feira, pelo Campeonato Boliviano. O segundo jogo da equipe na Libertadores acontece na terça-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina.

Os gols

Aos 16 minutos da primeira etapa, Daniel De Freitas fez um ótimo levantamento para Luciano Ursino. O atleta subiu alto e cabeceou firme, no ângulo direito do goleiro Agustín Marchesín.

Já aos 33 da segunda etapa, Enrique Triverio aproveitou o cruzamento feito por Joel Amoroso e, dentro da pequena área, cabeceou forte para o fundo das redes.