Com a camisa 11, Guilherme vive noite de Neymar em vitória do Santos e quer retorno do craque à Vila Belmiro

O atacante Guilherme estava inspirado na vitória do Santos sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Com direito a assistência e jogadas plásticas, o jogador viveu uma noite de Neymar na Vila Belmiro.

Sob olhares do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, e vestindo a mesma camisa 11, ele foi a principal arma do Santos no ataque. Neymar marcou presença no estádio e entrou em campo com a taça do Estadual pouco antes da bola rolar.

Foi de Guilherme a bela jogada que culminou no gol de Otero, logo no início do segundo tempo. Ele foi até a linha de fundo, entortando Marcos Rocha, e cruzou na medida para o venezuelano cabecear e balançar as redes.

O desempenho do atacante, atuando pelo lado esquerdo do campo, lembrou até os tempos áureos da equipe, quando Neymar jogava por ali. Guilherme, inclusive, recebeu elogios do astro na penúltima vez que ele foi à Vila Belmiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians.

A visita de Neymar no último domingo foi rápida. Ele chegou ao estádio pouco depois do ônibus que levava o grupo e se dirigiu ao vestiário. O jogador cumprimentou todos do elenco e ficou esperando na sala de imprensa da Vila. Cerca de dez minutos antes da bola rolar, ele levou o troféu do Paulista até o centro do campo, onde estavam os ídolos Pepe e Clodoaldo.

Ovacionado, o craque ouviu pedidos de retorno da torcida e acompanhou a partida do camarote da Blaze. Ao término do jogo, Guilherme, um dos destaques da vitória, concedeu entrevista e disse que quer a volta do atleta ao Santos.

"O Ney foi novamente lá nos dar um apoio, foi bem rápido, ele abraçou todos e aquilo foi um inventivo a mais. Fiquei muito feliz do Ney ter ido no vestiário, foi muito importante. Eu nunca perguntei sobre isso (retorno ao Santos), mas para nós seria um privilégio. Dá para ver na cara dele, sempre o Ney está na Vila, ele sabe que está em casa. A torcida é apaixonada por ele, o que ele fez aqui é absurdo, é um ídolo máximo", disse o atacante à TNT Sports.

"Para nós, ele sair de longe para vir aqui e estar perto de nós, é muita honra. Então, vamos fazer de tudo para ganhar o título paulista, fazer uma grande Série B e colocar o Santos no seu devido lugar. E aí Ney, vem jogar com a gente no ano que vem, para ficar um pouquinho mais fácil para nós", acrescentou.

Neymar está na fase final da recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, mas o Santos já atua nos bastidores pelo retorno do astro à Vila Belmiro. O contrato dele com o Al-Hilal vai até o fim da temporada 2024/25.

Já o time de Guilherme defende a vantagem na decisão estadual contra o Palmeiras no domingo, a partir das 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Peixe garante o título até com um empate na segunda partida da final.