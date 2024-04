Brasil domina lista entre clubes com mais seguidores da Libertadores e Sul-Americana

Os times brasileiros têm se dado bem nas últimas edições da Libertadores e da Sul-Americana, estando nas decisões frequentemente. Além disso, segundo dados da Apostagolos, os clubes do Brasil dominam o top-20 de equipes que estão nas competições continentais com mais seguidores nas redes sociais.

O levantamento da estatística foi feito somando os seguidores das plataformas Instagram, TikTok, X (antigo Twitter) e Facebook. Flamengo e Corinthians, que possuem as maiores torcidas do país, são os primeiros colocados. O Rubro-negro aparece disparado na liderança, com mais de 50 milhões, enquanto o Timão é o segundo, com 34 milhões.

Em seguida aparecem dois clubes argentinos, Boca Juniors e River Plate, respectivamente. Ambos possuem 27 milhões, mas o Boca leva uma pequena vantagem. O São Paulo fecha o top-5, com 19 milhões, enquanto o Palmeiras aparece na sexta colocação, com quase 18 milhões.

Apesar dos clubes de Buenos Aires aparecem na parte de cima da lista, o terceiro clube argentino melhor colocado é o San Lorenzo, que está apenas na 20ª posição e soma quase 3 milhões.

??? Todos os campeões da CONMEBOL #Libertadores! Quem será o próximo na lista da #GloriaEterna? pic.twitter.com/6y7lowty9U ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 1, 2024

No top-10 ainda aparecem os brasileiros Grêmio, Atlético-MG e Cruzeiro, tendo o Barcelona de Guayaquil, do Equador, fechando os 10 primeiros. Do top 11 ao 20, cinco times do Brasil aparecem na lista, são eles: Fluminense, Internacional, Botafogo, Fortaleza e Athletico-PR.

Confira o top-20 completo e a quantia total de seguidores

1° Flamengo - Total: 51,034,841



2° Corinthians - Total: 34,292,622



3° Boca Juniors - Total: 27,549,748



4° River Plate - Total: 27,205,627



5° São Paulo - Total: 19,691,460



6° Palmeiras - Total: 17,994,588



7° Grêmio - Total: 10,881,162



8° Atlético Mineiro - Total: 10,418,627



9° Barcelona Guayaquil - Total: 10,266,938



10° Cruzeiro - Total: 9,354,052



11° Fluminense - Total: 8,041,601



12° Internacional - Total: 7,356,870



13° Alianza Lima - Total: 5,853,409



14° Universitario - Total: 5,584,289



15° Botafogo - Total: 5,132,371



16° Milionarios - Total: 4,594,071



17° Colo-Colo - Total: 4,251,647



18° Fortaleza - Total: 3,663,554



19° Athletico Paranaense - Total: 3,657,590



20° San Lorenzo - Total: 2,864,299.