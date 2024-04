Arteta atualiza situações médicas de Gabriel Martinelli e Saka

O Arsenal conseguiu um grande empate diante do Manchester City no último domingo. Neste jogo, a equipe não pode contar com dois titulares incontestáveis: Gabriel Martinelli e Bukayo Saka. Em coletiva nesta terça-feira, o treinador Mikel Arteta trouxe atualizações médicas sobre os atacantes e falou sobre a possibilidade deles estarem em campo no próximo duelo.

"Ele [Saka] está bem. Obviamente não treinamos, recuperamos e temos hoje uma pequena atividade para nos prepararmos para o jogo. Veremos se ele está nas melhores condições para ser titular ou não", falou.

"Martinelli está [podendo jogar 90 minutos] porque estava disponível para jogar contra um adversário muito difícil há três dias. Mais uma vez, vamos treinar hoje, ver o estado de cada jogador e tomar a decisão certa amanhã", disse.

?? Mikel has provided an injury update on Saka, Martinelli and Timber ? ? Arsenal (@Arsenal) April 2, 2024

Martinelli vem desfalcando o time de Londres desde o dia 4 de março, quando deixou o jogo contra o Sheffield United sentindo dores no pé. Saka, por sua vez, não atuou pelo Arsenal apenas contra o City. Ele sofreu uma lesão no joelho e foi cortado da seleção inglesa na última Data Fifa.

O Arsenal entra em campo nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), diante do Luton Town, no Emirates Stadium, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.