Santos desperdiçou pontos importantes no Paulistão

O Santos sofreu o terceiro revés da temporada no último domingo (3). Com dois jogadores a mais em campo, o Peixe foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, fora de casa, por 1 a 0. Além da instabilidade ao longo do ano, um dos problemas da equipe tem sido este: aproveitar as vantagens numéricas.

O duelo contra o Massa Bruta não foi o primeiro em 2024 que o Santos teve jogadores a mais que o adversário. A primeira ocasião foi contra o Água Santa - a equipe venceu o rival de Diadema fora de casa, com um a mais, por conta do vermelho recebido por Igor Henrique, mas já havia marcado o gol da vitória antes da expulsão.

A segunda vez em que o Peixe teve um a mais foi contra o Mirassol, também pelo Campeonato Paulista. A partida foi válida pela sétima rodada e aconteceu no estádio Campos Maia. Hayner inaugurou o marcador para o Santos aos 15 minutos, mas seis minutos depois, Dellatorre balançou as redes para deixar tudo igual em 1 a 1.

Na segunda etapa, o árbitro do confronto mostrou o cartão vermelho para Rodrigo Ferreira aos 16 minutos. Com isso, o time comandado por Fábio Carille teve cerca de 30 minutos mais acréscimos para fazer sua vantagem e sair com a vitória. E conseguiu, até certo ponto.

Willian Bigode anotou o gol da virada e estava salvando o Peixe do empate quando, já nos acréscimos, Mario Sérgio igualou tudo novamente. O time até tentou uma pressão final, mas o placar terminou em 2 a 2. Menos de um mês depois, o Santos se viu em um cenário muito parecido.

E foi o jovem atacante que conseguiu deixar o Peixe com um a mais. Luan Cândido deu dura entrada em Patati e foi expulso após checagem do VAR. Com isso, o Santos teve quase 45 minutos completos para tentar pelo menos o empate, mas não conseguiu. Atacante do Bragantino, Thiago Borbas também recebeu o cartão vermelho no fim, e o Peixe ainda terminou com dois a mais.

Dessa forma, o time da Baixada Santista acabou desperdiçando pontos importantes no Estadual. Se tivesse aproveitado as oportunidades e vencido os jogos contra Mirassol e Red Bull Bragantino, o Santos poderia ter somado cinco pontos a mais, o que colocaria o clube no topo da tabela geral do torneio.

Neste momento, os comandados de Carille ocupam a segunda posição da classificação geral, com 22 pontos em 11 rodadas. O Palmeiras é o líder, com 25. Sendo assim, caso tivesse somado os outros cinco pontos desperdiçados quando teve atletas a mais, o clube poderia liderar, pois teria 27.

A liderança da tabela geral é fundamental, pois garante que a equipe tenha o mando dos jogos nas fases eliminatórias e decida uma eventual final dentro de seus domínios. Para terminar na ponta, o Santos precisa vencer a Inter de Limeira na última rodada e torcer para o Verdão perder para o Botafogo-SP.

Os dois embates acontecem no mesmo dia e horário: neste domingo (10), às 16h (de Brasília). O Peixe encara a Inter de Limeira na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras recebe o Botafogo-SP na Arena Barueri.

