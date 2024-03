Por que Santos deve jogar decisão na Vila mesmo após sucesso no MorumBis

O Santos cogitou mudar o mando de campo, mas deve enfrentar a Portuguesa na Vila Belmiro, em jogo válido pelas quartas de final do Paulista.

O que aconteceu

O Santos está perto de confirmar a decisão diante da Portuguesa na Vila. A partida pelas quartas de final do Paulistão vai ocorrer em 17 ou 18 de março.

O Peixe cogitou jogar no estádio do São Paulo após o sucesso na vitória contra o São Bernardo, com mais de 50 mil pessoas. Apesar da experiência, o clube deve bater o martelo sobre a Vila Belmiro, como cravou o técnico Fabio Carille no último domingo, com aval de Marcelinho Teixeira, filho do presidente.

Os jogadores e o técnico Fabio Carille preferem jogar a decisão em casa. O Santos ficou fora da segunda fase nas últimas três edições do Paulistão e a ideia é que não se pode vacilar na eliminatória em jogo único.

Outro entrave é o estádio do Corinthians. O Peixe entendeu que o Timão liberaria a arena, já que está eliminado, mas o clube do Parque São Jorge se mostrou reticente nos últimos dias.

Por fim, o Santos encontrou resistência na PM. Com Palmeiras e São Paulo classificados, a alternativa para o Peixe seria atuar às 11h, o que não é considerado ideal. A polícia não costuma liberar mais de um grande evento no mesmo dia e na mesma cidade.

Não está descartada uma possível semifinal em São Paulo a depender dos classificados e do chaveamento.

Antes disso, o Peixe enfrentará a Inter de Limeira, domingo, também na Vila, em busca da liderança geral. O Santos precisa vencer e torcer para o Verdão ser derrotado pelo Botafogo-SP.