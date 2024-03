James Rodríguez já aguenta ser titular? Veja o que Carpini pensa sobre o colombiano

James Rodríguez mais uma vez deixou uma boa impressão no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O colombiano foi acionado no segundo tempo e por pouco não decidiu o jogo, deixando Alisson na cara do gol após uma bela jogada individual, mas o volante tricolor chutou para fora. Por isso, boa parte da torcida já anseia ver o meio-campista como titular do Tricolor.

James já havia se destacado na última quarta-feira, contra a Inter de Limeira, em Brasília. O colombiano também entrou no segundo tempo daquele jogo, anotou uma assistência e marcou um gol.

Mas, afinal, quantos minutos James Rodríguez aguenta em campo? Tendo disputado apenas duas partidas em 2024, ambas saindo do banco de reservas, o colombiano talvez ainda precise ser introduzido no time com calma, gradativamente, até para evitar o risco de lesão.

"Em relação ao James é difícil falar quanto ele suporta. O quanto ele quer jogar? Acredito que na próxima partida ele quer jogar mais. Se eu pudesse ter o James 90 minutos... o que vc vê eu também vejo", comentou o técnico Thiago Carpini.

O receio da comissão técnica do São Paulo é de que James Rodríguez tenha de lidar com uma carga de trabalho superior à que seu corpo pode suportar atualmente. Thiago Carpini, inclusive, traçou um paralelo com a situação de Lucas Moura, que recentemente se recuperou de uma lesão na coxa esquerda.

"Exageramos um pouco com o Lucas e perdemos ele por 30 dias. Precisamos respeitar o processo do atleta, a carga de treinos. Vamos ter uma semana livre importantíssima. Talvez com esse período ele [James Rodríguez] melhore um pouco mais. Vai chegar a um ponto que ele só vai melhorar jogando, mas temos que ter um pouco mais de calma com um atleta como esse para não perdê-lo. A ente espera que ele possa aguentar os 90 minutos rápido", concluiu o técnico do São Paulo.

O Tricolor volta a entrar em campo somente no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ainda sem vaga garantida no mata-mata do torneio, o São Paulo precisa vencer em Itu para avançar às quartas de final sem depender de outros resultados.