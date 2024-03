Cuca se apresenta para iniciar trabalho no Athletico-PR

O técnico Cuca se apresentou na manhã desta terça-feira e iniciou o seu trabalho no Athletico-PR. O comandante chegou ao CT do Caju e cumprimentou funcionários e atletas antes de colocar em prática as suas ações.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Cuca destacou sua expectativa para assumir o Athletico-PR. "Agora é o Athletico-PR, com muita alegria e satisfação, sabendo da grande responsabilidade, mas com muita confiança no trabalho", destacou.

Cuca sabe que chega ao clube em um momento de instabilidade, depois da derrota para o Londrina pelas quartas de final do Paranaense. "Tenho uma boa ideia de treinamento, de time, estava vendo 2 ou 3 jogos por dia, me atualizando. É uma missão dura, temos que fazer 2 gols no Londrina, vamos trabalhar bem para chegar na melhor forma possível", disse.

A ideia de Cuca é criar um ambiente leve no elenco para fazer fluir o trabalho. "Conheço bem o elenco, mas é melhor no dia a dia, você vai conhecendo a polivalência de atletas que podem ajudar. Vou conhecer a casa, criar um ambiente, ter uma família, o que é fundamental nos times vencedores atualmente", avisou.

Por fim, Cuca ainda falou sobre seu último trabalho no Corinthians e o processo na Suíça que o condenava por um ato sexual com menor, fato que causou problemas na sequência de sua carreira como treinador.

"Meu último clube foi o Corinthians, uma passagem curta de dois jogos, depois dos fatos, a gente resolveu sair, aquilo me marcou muito. Então coloquei na cabeça que tinha de resolver essa situação, deveria ter sido feito antes, estava parado, uma coisa que achava em minha cabeça que estava resolvida, mas como homem precisava resolver. Contratamos uma equipe de advogados e buscamos um novo julgamento. Infelizmente pela prescrição do processo, não houve a possibilidade de outro julgamento, então houve a absolvição e a indenização. A gente fica aliviado. Quando saí do Corinthians, eu falei a verdade", explicou.