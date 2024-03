Homem procurado por homicídio é preso no MorumBis durante clássico

Um homem de 30 anos procurado por homicídio, associação ao tráfico de drogas e falsificação de documentos foi preso no MorumBis, ontem (3), durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras.

O que aconteceu

O homem estava em um dos camarotes do estádio e era procurado pela Polícia Civil do Rio do Grande do Sul. Havia mandado de prisão por homicídio, associação ao tráfico de drogas e falsificação de documentos.

Ele foi abordado por policiais e forneceu um documento falso. O homem foi encaminhado para a 6ª Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva).

Os agentes da Drade foram informados da presença do suspeito pelo serviço de inteligência. O caso foi registrado como captura de procurado e uso de documento falso.

Procurado pelo UOL, o São Paulo afirmou que não tem nada a comentar.