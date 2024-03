Coritiba anuncia parceria com a Diadora e deixa de produzir própria camisa

O Coritiba anunciou que a Diadora passa a ser sua fornecedora de material esportivo. O clube, desde 2019, produzia o próprio uniforme com a marca 1909.

O que aconteceu

O Coritiba anunciou o maior contrato de material esportivo da história do clube. O prazo de relação será cinco anos.

Segundo comunicado, a troca de material esportivo faz parte da estratégia da SAF do Coxa para valorizar ainda mais as propriedades comerciais da marca. A Diadora já vestiu o Coritiba antes, entre 2006 e 2007.

"Acompanhamos o Coxa por um período de muito sucesso entre o clube e a Diadora, agora queremos apoiar o time neste novo momento, para que a temporada 2024 seja repleta de muitos gols e vitórias", destacou Milton Souza, Diretor Geral da Diadora no Brasil.

"O novo contrato com a Diadora representa mais uma etapa do processo de elevação do patamar do Coritiba. Mais do que fornecer material esportivo, o retorno da Diadora representa um grande passo no nosso planejamento. Além de oferecer produtos de alta performance, com padrão de qualidade global, a Diadora também compartilha nossa paixão pelo esporte e nosso compromisso com a excelência, impactando diretamente nossa comunidade e torcedores. É uma marca que já tem uma relação próxima com a torcida alviverde, e que traz uma memória afetiva muito bacana", comentou Carlos Amodeo, CEO do Coritiba.

O acordo com a Diadora é extremamente importante para o Coritiba. A empresa será uma aliada importante não só na produção e fornecimento do material esportivo de altíssima qualidade, mas na reformulação dos conceitos das lojas, ampliação e expansão delas, além da distribuição dos itens oficiais. O Coritiba terá participação ativa no processo de criação, desenvolvimento das novas coleções e liberdade para sugerir outros projetos especiais

Arnaldo Garcia, Diretor de Marketing e Negócios do Coritiba.