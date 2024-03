Wellington Rato volta a sentir lesão e desfalca São Paulo no Choque-Rei

Wellington Rato voltou a sentir a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e será mais um desfalque do São Paulo no clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Rato havia se recuperado dessa lesão há uma semana e voltou a entrar em campo no duelo com o Guarani, sendo posteriormente titular contra a Inter de Limeira, na última quarta-feira, em Brasília.

Fato é que o meia-atacante acabou sentindo novamente as dores na região e terá de voltar à rotina de fisioterapia no CT da Barra Funda para, quem sabe, ficar à disposição do técnico Thiago Carpini no mata-mata do Campeonato Paulista.

Sem Wellington Rato, Carpini aposta em um esquema com três zagueiros para o Choque-Rei, dando mais liberdade a Igor Vinícius e Welington pelas laterais. Luciano e Ferreira devem formar a dupla de ataque, com Lucas jogando mais centralizado, como meio-campista, à frente dos volantes Alisson e Pablo Maia.

Vale lembrar que o São Paulo enfrentará o Palmeiras neste domingo sem dois de seus atacantes titulares. Além de Wellington Rato, que soma três assistências em oito jogos em 2024, o Tricolor não terá em campo Jonathan Calleri, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.