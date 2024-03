São Paulo e Palmeiras empatam em clássico recheado de polêmica com VAR

São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1 na noite de hoje (3), no MorumBis, pela 11ª rodada do Paulistão.

O Tricolor saiu na frente com Alisson e o Palmeiras empatou com Raphael Veiga, cobrando pênalti.

O Choque-Rei foi repleto de polêmicas de arbitragem. O pênalti marcado para o Verdão teve auxílio do VAR, depois o árbitro foi novamente ao monitor para checar possível pênalti para o São Paulo e não marcou. No lance do gol são-paulino, ainda houve uma pisão de Ríos em Pablo Maia, mas o VAR não recomendou revisão.

Com o resultado, o São Paulo foi a 19 pontos e manteve a liderança do grupo, mas vai precisar vencer na última rodada para não depender de ninguém. O Novorizontino tem os mesmos 19 pontos e o São Bernardo soma 18.

Já o Palmeiras chegou a 25 pontos e entra na última rodada podendo ser alcançado apenas pelo Santos. O rival, porém, precisaria vencer, torcer pela derrota alviverde e tirar uma diferença de três gols de saldo.

O São Paulo fecha o Paulistão fora de casa contra o Ituano, neste domingo, às 16h. Já o Palmeiras recebe o Botafogo na Arena Barueri no mesmo dia e horário.

Choque-VAR-Rei

O clássico ficou mais marcado pelas polêmicas do VAR do que pelo futebol apresentado. O São Paulo teve mais ações ofensivas na partida e deu mais perigo para Rafael, mas não foi o suficiente para vencer a partida contra um Palmeiras sempre bem postado.

Foram três lances capitais com ou sem intervenção do VAR. No gol do São Paulo, Ríos pisa em Pablo Maia logo que é desarmado. A jogada segue e termina no gol de Alisson, mas o VAR não chama a revisão do lance que poderia expulsar o volante.

O pênalti marcado para o Palmeiras foi flagrado pelo VAR, que recomendou revisão. Rafael disputou lance no alto com Murilo e o árbitro tomou polêmica decisão ao assinalar a penalidade. Minutos depois, o VAR recomendou a revisão de choque entre Luciano e Piquerez e possível pênalti para o Tricolor: o árbitro foi ao VAR, mas não marcou o pênalti.

Carpini escalou um São Paulo diferente diante da ausência de Wellington Rato no último treino e optou por três zagueiros. O time iniciou o jogo bagunçado, mas se acertou após o gol e melhorou na partida. Quando o Palmeiras empatou e com as mexidas de Carpini, o time voltou a se desencontrar em campo.

James Rodríguez entrou para atuar os 15 minutos finais e novamente foi bem. O colombiano distribuiu passes e melhorou o São Paulo, criando a melhor chance para Alisson finalizar para fora.

Lances Importantes

Rafael! Richard Ríos recebeu na intermediária, ajeitou o corpo e soltou a bomba, mas o goleiro são-paulino caiu para fazer a defesa.

Quase! Welington escapou pela esquerda, invadiu a área e soltou um tiro cruzado em direção ao gol. Luciano se jogou na segunda trave, mas não conseguiu alcançar.

1x0. Weverton fez a saída de bola com Richard Ríos, mas Pablo Maia saltou a marcação e tomou a bola. Lucas ficou com ela, deixou de lado com Ferreira, que cortou a marcação e tentou a devolução, mas a bola foi forte demais e acabou se oferecendo para Alisson chegar batendo rasteiro e vencer Weverton, que colaborou.

1x1. Em bola levantada na área, Rafael saiu de soco e dividiu com Murilo que subiu de cabeça. O VAR chamou e o árbitro Matheus Delgado Candançan marcou pênalti polêmico. Raphael Veiga cobrou e empatou o duelo.

VAR chama de novo. Em lance dentro da área, Piquerez e Luciano disputaram a bola e o atacante caiu ao contato do uruguaio. O VAR chamou, o árbitro foi ao monitor e analisou, mas não marcou pênalti para o Tricolor.

Pra fora! Na melhor chance do segundo tempo, James Rodríguez fez jogada na entrada da área e deixou de lado para Alisson chegar batendo com liberdade, mas a bola passou à direita de Weverton.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 1 Palmeiras

Campeonato Paulista - 11ª Rodada

Data: 03/03/2024 (domingo)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Amarelos: Veiga Menino, Zé Rafael; Rafael e Pablo Maia

Gols: Alisson (24'/1ºT); Veiga (12'/2ºT)

São Paulo: Rafael; Arboleda, Ferraresi e Diego Costa; Igor Vinícius (Michel Araujo), Pablo Maia, Alisson e Welington; Ferreira (James Rodríguez), Lucas e Luciano (Erick). Técnico: Thiago Carpini

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Menino), Richard Ríos (Lázaro), Zé Rafael e Raphael Veiga (Caio Paulista); Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira