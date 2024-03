Santos: Carille confirma jogo na Vila e diz o que faltou contra Bragantino

O técnico Fábio Carille analisou a derrota para o Bragantino e confirmou o palco do jogo dos Santos nas quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

Carille reconheceu o "jogo abaixo" do Peixe e disse o que faltou ao time no jogo de hoje. Para ele, faltou concentração e os jogadores tomaram muitas decisões erradas. O Bragantino ficou com um a menos durante quase todo o segundo tempo, e terminou o jogo com nove em campo.

Ele também cravou que a partida contra a Portuguesa será disputada na Vila Belmiro. Nos últimos dias, foi ventilado que o Santos poderia mandar a partida na Neo Química Arena, estádio do Corinthians — o rival foi eliminado ontem.

Falei com os atletas lá dentro, achei o time muito desconcentrado, tomando decisões erradas mesmo quando estavam contra 11 jogadores. Tentamos mexer, mudar ali para que fizesse jogo mais vivo, não tão moroso, tão lento. Melhoramos um pouco, mas tinha que ser mais. Nosso time é técnico, podíamos ter rodado mais a bola no campo ofensivo. O Bragantino, bem organizado, conseguiu anular o que a gente propôs.

Está definido, [o jogo das quartas vai ser na] Baixada. Vila Belmiro. Fábio Carille, em coletiva após a derrota para o Bragantino

O que mais Carille disse

O que pesou para o resultado: "Tomando decisões erradas, bola longa é uma delas. Tínhamos jogadores para jogar curto, entrar com a bola dominada. Depois é assistir o vídeo todo, começar amanhã a analisar para não ter mais esses erros durante a competição e temporada".

Relaxamento com a classificação? "Não sei te responder, vou ver [se houve]".

Atuação do time: "Não acho que só os pontas que foram mal. Time inteiro foi abaixo. Como já disse, tomando decisões erradas, buscando o mais difícil, quando tínhamos situações mais fáceis. Para mim foi geral".

Próximos passos: "Temos mais um jogo na competição. Momento de sabedoria, de entender e analisar bastante. Grupo novo, oscila, que bom que tá acontecendo agora. Fazendo dois meses, é normal oscilar. Planejar bem a semana para terminar e bem a 1ª fase".

Jogo das quartas: "Coisas definiram ontem, estávamos voltados pra aqui. Não tem planejamento ainda, começamos a analisar a partir de amanhã. Conheço bem o Pintado, time que vai ser aguerrido, jogar no erro. Tenho certeza. Planejamento é muito cedo. Amanhã pensar na Inter e na Portuguesa".