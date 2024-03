Casares ataca arbitragem e comissão técnica do Palmeiras: 'Lamentável'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Julio Casares, presidente do São Paulo, fez duras críticas à arbitragem após empate no clássico com o Palmeiras hoje (3), no Morumbis.

Hoje foi um absurdo. A Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi Casares

O que aconteceu

O dirigente falou à imprensa na zona mista do Morumbis, logo após a partida. Ele classificou a arbitragem como "conjunto desastroso" e disse que a federação paulista "não pode atuar dessa forma."

O mandatário tricolor apontou o lance do pênalti em Murilo. Durante a reclamação, ele também indicou o que considerou erros de arbitragem em partidas anteriores.

"Eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR, quando a Edna não marcou pênalti. Depois, teve a expulsão contra o Bragantino, do Arboleda, que, nitidamente, não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo", disse.

A Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma Casares

Casares criticou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O presidente do São Paulo disse que tem de ter um basta no fato do treinador "apitar jogo" e afirmou que um auxiliar técnico alviverde ironizou as reclamações do São Paulo.

"Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calleri. Vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a Federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive, em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi".

O que mais ele disse?

"Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo do Luciano e ele se acovardou. A agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era pra cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista.

Pablo Maia com a perna machucada, após empate com o Palmeiras no Morumbis Imagem: Eder Traskini / UOL

Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo, mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. Nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Calleri e o Calleri tava quieto. Todos protestando e chamando ele, que se acovardou quando o VAR chamou.

E o lance do Pablo é uma vergonha, um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos, quatro ou cinco por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele.

Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído no campo, mas nós lamentamos, profundamente, a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR tá fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos, depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Murumbi, não vai acontecer mais isso".