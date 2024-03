Carille garante que Santos vai jogar quartas de final contra Portuguesa na Vila Belmiro

O técnico Fábio Carille garantiu, após a derrota do Santos para o Red Bull Bragantino, que a equipe atuará na Vila Belmiro nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa. Data e horário ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Existiu a possibilidade do Peixe usar a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, no confronto contra a Lusa. A diretoria do Santos entrou em contato com Augusto Melo e companhia para checar a viabilidade, mas as conversas não avançaram em um primeiro momento. Para alugar o estádio do Timão, o Alvinegro Praiano teria que desembolsar cerca de R$ 800 mil.

Enquanto o Santos está classificado para a fase seguinte do torneio, o Corinthians foi eliminado no último sábado e só deve voltar a usar a Arena em abril.

O Peixe perdeu para o Bragantino por 1 a 0 neste domingo, com gol de Eduardo Sasha. A equipe não conseguiu performar, mesmo chegando a ter dois jogadores a mais no segundo tempo em Bragança Paulista.

O próximo jogo do Santos será contra a Inter de Limeira, no domingo (10), pela última rodada da fase de grupos do Estadual. O time lidera o grupo A da competição, com 22 pontos conquistados.