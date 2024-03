Botafogo vence o Fluminense e seca o Vasco para ir à semifinal do Carioca

O Botafogo fez o que lhe cabia, com uma dose de emoção, e agora vai secar o Vasco. Neste domingo, o Fogão venceu o Fluminense por 4 a 2, no Maracanã, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, e manteve a esperança de ir à semifinal do Campeonato Carioca. Para isso acontecer, a equipe conta com um tropeço do Cruzmaltino contra a Portuguesa, neste domingo.

A matemática do Botafogo no Carioca envolvia duas "equações". A primeira era vencer o Fluminense, e agora a missão é secar o Vasco. O Cruzmaltino, que tem 19 pontos, não pode vencer a Portuguesa.

Com 20 unidades, o Botafogo ocupa a quarta colocação neste momento, com uma vitória a mais do que o Vasco. Assim, em caso de empate do rival, o Fogão fica com a classificação.

O Fluminense, já classificado para a semifinal do Carioca, também vai ter de ficar de olho na TV para ver em qual posição vai terminar a Taça Guanabara. No momento, o Tricolor, com 21 pontos, está na segunda colocação e corre o risco de perder posições para o Nova Iguaçu, que visita o Volta Redonda, neste domingo, e para o Vasco. Além disso, o Fluminense vê o jejum em clássicos aumentar. Agora, o Flu não sabe que é vencer um rival há 11 jogos.

Enquanto aguarda a definição no Carioca, o Botafogo foca na terceira fase da Libertadores. O primeiro jogo contra o Bragantino é nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

VITÓRIA NO CLÁSSICO! Botafogo faz grande jogo e vence o Fluminense com gols de Marlon Freitas (2), Raí e Emerson Urso! QUARTA-FEIRA tem Conmebol Libertadores no Nilton Santos!

O jogo

Os dois times foram para o clássico modificados. O Fluminense, já classificado para a semifinal, poupou jogadores após o título da Recopa Sul-Americana. Já o Botafogo preservou boa parte da equipe titular de olho no duelo pela terceira fase da Libertadores.

O Fogão abriu o placar logo aos dois minutos. Raí cruzou da esquerda, Marlon Freitas aparou e emendou de canhota, em um bonito gol no Maracanã. O Fluminense teve chance para empatar aos sete minutos. Lelê recebeu um bolão e ficou cara a cara com Gatito Fernández. O atacante, contudo, chutou para fora.

O Botafogo ampliou aos 14 minutos. Em contra-ataque, Mateo Ponte buscou Kauê. A zaga tricolor não cortou bem. O rebote, então, ficou com Raí. Ele emendou e fez 2 a 0 no Maracanã. O Flu ficou na bronca reclamando de falta em Lima, no momento em que o rival recuperou a posse e iniciou o contragolpe.

O Fluminense diminuiu aos 25 minutos. Lelê foi lançado e aproveitou vacilo de Lucas Halter, que perdeu o tempo da bola, e Gatito, que não atacou a bola, e chutou. A arbitragem apontou impedimento. Contudo, o VAR corrigiu o erro - a posição era legal - e validou o gol: 2 a 1. Foi o sexto gol de Lelê no Carioca.

O Tricolor teve chance de empatar. Aos 29 minutos, Lelê foi novamente lançado e ficou em boa condição para marcar, mas errou a finalização e mandou para fora. O Fogão respondeu com Janderson, dois minutos depois. Ele ganhou pela esquerda, avançou e chutou colocado, mas a bola saiu à esquerda, rente à trave.

Fernando Diniz precisou mudar ainda no primeiro tempo. Douglas Costa sentiu a coxa direita e deu lugar a Arias, aos 41 minutos. O Botafogo foi para o intervalo em vantagem.

O Fogão levou perigo aos oito minutos. Kauê arriscou de fora da área. A bola saiu à direita de Felipe Alves. Dois minutos depois, Diego Hernández também levou perigo em finalização da entrada da área. A bola foi para fora.

Aos 34 minutos, após levantamento do Fluminense para a área, Damián Suárez, que havia entrado no lugar de Mateo Ponte, empurrou John Kennedy na área. O árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo marcou pênalti. John Kennedy bateu de cavadinha e fez 2 a 2, aos 37 minutos.

Dois minutos depois, Kauê roubou a bola, invadiu a área e foi derrubado por André. Pênalti. O volante tricolor ainda foi expulso. Marlon Freitas cobrou praticamente no meio e fez 3 a 2. Aos 47 minutos, Gatito apareceu bem em cabeçada de Renato Augusto.

No fim, houve confusão quando Felipe Alves puxou Yarlen, que entrou no fim, para fora de campo. Ele estava caído perto da linha de fundo. O tempo fechou no Maracanã. Ainda deu tempo para mais um gol. Aos 54 minutos, Emerson Urso completou cruzamento e fez 4 a 2. O Fogão venceu e agora seca o Vasco para ir à semifinal do Carioca.