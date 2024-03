Vice do Flamengo confirma acerto com Léo Ortiz: 'Vontade dele pesou'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, celebrou o acerto com o zagueiro Léo Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino.

Está tudo fechado. Deu tudo certo. Ele vai se apresentar o mais rápido possível Marcos Braz, à Rádio Tupi

O que aconteceu

A negociação do Rubro-Negro pelo jogador estava em andamento desde o ano passado. Nesta janela, o Fla contratou também De la Cruz e Matias Viña.

Marcos Braz falou sobre a chegada de Ortiz antes do duelo contra o Madureira. O Rubro-Negro pode se sagrar campeão da Taça Guanabara nesta tarde (2), no Maracanã.

"Está tudo fechado. Ainda precisamos assinar os documentos, mas já está bem encaminhado, tudo ajustado em relação ao prazo de pagamentos. Tive um longo tempo com o jogador em São Paulo, dei algumas posições do Flamengo e minhas também. Graças a Deus deu tudo certo. Ele vai se apresentar o mais rapidamente possível", disse Braz.

O dirigente salientou a vontade do zagueiro em vestir a camisa do Fla. Ele afirmou que a relação que foi criada no decorrer das conversas ajudou.

"A vontade dele pesou muito [de jogar no Flamengo], mas muito em função também dele acreditar na gente, que não largaríamos ele em nenhum momento, que iríamos até o final da janela [de transferências]. Pouquíssimos nomes de zagueiro apareceram nessas especulações, porque sempre tivemos com o Léo Ortiz", completou.