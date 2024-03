Transmissão ao vivo de Juventude x Internacional: onde assistir com imagens

Do UOL, em São Paulo

O Internacional mede forças com o Juventude hoje (2), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho.

A transmissão ao vivo do jogo será na RBS TV (RS) e Premiere.

Líder do Gauchão, Inter vem embalado pela vitória no clássico contra o Grêmio por 3 a 2 e pela classificação na Copa do Brasil.

O Juventude não venceu, mas também se classificou na Copa do Brasil. A equipe empatou com o Iguatu por 0 a 0.

Juventude x Internacional -- Campeonato Gaúcho

Data e horário: 2 de março, às 16h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: RBS TV (RS) e Premiere