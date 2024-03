São Paulo volta a ter jogador convocado para seleção após de três anos

Nesta última sexta-feira (1), o São Paulo recebeu a notícia da convocação do goleiro Rafael e do volante Pablo Maia para a Seleção Brasileira, que disputará amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março. A última vez que o clube esteve representado por alguém na lista foi em 2021, há três anos.

Na oportunidade, Daniel Alves foi chamado por Tite para a disputa das Eliminatórias e jogou só 32 minutos durante a vitória do Brasil sobre o Peru, por 2 a 0, na Arena Pernambuco.

O jogador atuava como meio-campista no Tricolor, mas costumava ser lateral direito, sua posição de origem, quando defendia a Seleção.

A trajetória de Daniel Alves pelo São Paulo terminou de maneira decepcionante. No mesmo mês em que foi chamado para o Brasil, em setembro de 2021, o clube anunciou que havia chegado a um acordo para a rescisão contratual com o atleta.

Ao quebrar o vínculo, o Tricolor assumiu uma dívida com o jogador e paga R$ 450 mil por mês a ele. Já se passaram 29 meses, e o clube ainda não quitou o compromisso, que se estende até o fim de 2025.

Depois de deixar o São Paulo, Daniel Alves defendeu o Barcelona, da Espanha, e o Pumas, do México. Ele também foi chamado por Tite e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Atualmente, o atleta está preso pelo caso de agressão sexual contra uma mulher dentro de uma boate na Espanha, no fim de 2022. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão há pouco mais de uma semana, e mesmo assim, o São Paulo ainda terá que pagá-lo.