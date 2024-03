???????Marcos Braz confirma acerto do Flamengo com Léo Ortiz: "Está tudo fechado"

O Flamengo teve paciência e conseguiu convencer o RB Bragantino. O Rubro-Negro acertou a contratação do zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos. Neste sábado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, confirmou o defensor.

"Está tudo fechado. A gente ainda precisa assinar os documentos, mas está tudo bem encaminhado, tudo ajustado em relação aos prazos de pagamento, à maneira como foi contratado. Tive um longo tempo com o jogador anteontem (quinta-feira) em São Paulo também", declarou Braz, à Rádio Tupi, antes do jogo contra o Madureira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

"Dei algumas posições do Flamengo, minhas posições, para contribuir nessa reta final e graças a Deus deu tudo certo e ele vai se apresentar, pelo menos espero, o mais rapidamente possível", completou.

A negociação foi longa. O Flamengo precisou de paciência com o Bragantino. Nos últimos dias, Braz e Bruno Spindel, diretor-executivo, viajaram para São Paulo e ajustaram os últimos termos para a contratação.

O zagueiro Léo Ortiz foi decisivo para o desfecho positivo para o Flamengo. Desde o começo, ele se posicionou e avisou ao Bragantino que gostaria de ir para o clube carioca.

"A vontade dele pesou muito, mas muito em função também dele acreditar na gente, que a gente não largaria em nenhum momento. Que a gente iria até o fim nesta operação até o fim da janela. Se você fizer uma análise, pouquíssimos nomes de zagueiros apareceram nestas especulações, porque a gente sempre teve com ele", finalizou Marcos Braz.

Léo Ortiz, assim, será o terceiro reforço do Flamengo em 2024. O clube carioca já havia contratado o meia Nico De La Cruz e o lateral-esquerdo Viña.