Pedro faz golaço, Flamengo conquista Taça Guanabara e terá vantagem na semi

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo é campeão da Taça Guanabara de 2024. O time rubro-negro venceu o Madureira por 3 a 0, na tarde de hoje (2), no Maracanã, e faturou o primeiro turno do Carioca. O triunfo foi construído com Arrascaeta, Pedro — com um golaço — e Leo Pereira.

Campeão e com vantagem. Próximo do apito final, a torcida tirou o grito de 'É campeão' da garganta no Maracanã. Com a conquista, a equipe da Gávea vai enfrentar, na semifinal, o quarto colocado. Terá a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.

Na tabela. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos. O Madureira permanece com 10 e aguarda a rodada acabar para saber se vai disputar a Taça Rio.

Próximo jogo. Os primeiros jogos das semifinais vão ser disputados nos dias 9 ou 10 de março, e o segundo nos dias 16 e 17. Ainda não há definição das datas de cada duelo — Fluminense e Nova Iguaçu também estão classificados. Vasco e Botafogo disputam última vaga.

Como foi o jogo

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo. A equipe de Tite, com boas tramas, chegou com facilidade ao setor ofensivo, mas encontrou dificuldades no momento de finalização das jogadas. O Madureira buscava saídas em velocidade explorando o lado direito, mas não conseguiu fazer Rossi trabalhar.

Placar aberto. O Rubro-Negro abriu vantagem no meio da etapa inicial em bonito gol de Arrascaeta. O gol deu tranquilidade, mas o time não conseguiu ampliar antes do intervalo.

Preocupação. No fim do primeiro tempo, Fabrício Bruno ficou caído no gamado após choque de cabeça na área do Madureira. Ele recebeu atendimento médico e foi substituído no intervalo. O Flamengo informou que o jogador sofreu um trauma na face fará exames complementares após a partida.

De placa. Os comandados de Tite mantiveram o ritmo no começo do segundo, e Pedro ampliou a vantagem com um golaço. Ele recuperou a bola de cabeça, aplicou um chapéu no goleiro do Madureira e bateu para o gol vazio. O Flamengo continuou à frente das ações e chegou ao terceiro gol em cobrança de falta de Léo Pereira.

Testes no elenco. Na reta final da partida, com a vitória encaminhada, o técnico rubro-negro colocou alguns jovens em campo como Matheus Gonçalves, Igor Jesus e Victor Hugo. Ao longo do segundo tempo, com a saída de Pedro, Bruno Henrique foi descolado para o setor mais central do ataque.

Lances importantes

Quase. Aos 11 minutos do 1º tempo, De La Cruz cobrou falta diretamente para o gol. A bola desviou na defesa e passou perto da trave.

1x0. Aos 19 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo avançou pela direita e alçou a bola para a segunda trave. Bruno Henrique escorou de cabeça e Arrascaeta, de primeira, emendou para abrir o placar.

2x0. Aos 7 minutos do 2º tempo, Pedro, de cabeça, interceptou tentativa de saída de bola de Arthur. O atacante avançou, deu um chapéu no goleiro Mota e bateu para o gol.

3x0. Aos 24 minutos do 2º tempo, Léo Pereira fez o terceiro em cobrança de falta. O zagueiro mandou a bola no canto esquerdo de Douglas Lima.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 MADUREIRA

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 2 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lia Filho

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Pedro, Léo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Arrascaeta, do Flamengo, aos 19'/1ºT; Pedro, do Flamengo, aos 7'/2ºT; Leo Pereira, do Flamengo, aos 24'/2ºT

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Viña; Erick Pulgar, De la Cruz (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Igor Jesus); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro (Victor Hugo). Técnico: Tite

Madureira: Mota (Douglas Lima); Dadinha (Cauã Coutinho), Marcão, Arthur e Evandro; Wagninho, Arthur Santos, Gustavo Coutinho (João Felipe) e Juninho (Guilherme Xuxa); Arthur Martins (Antônio Carlos) e Patryck Ferreira. Técnico: Daniel Neri