Dorival avalia convocação e afirma que jogadores jovens são 'experientes'

Dorival Júnior fez a sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira nesta sexta-feira. O comandante terá seus dois primeiros compromissos à beira do gramado nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, que serão disputados em março.

Ao todo, o treinador convocou 26 atletas. Durante a coletiva, Dorival avaliou sua primeira lista e afirmou que há uma "mescla considerável" entre jogadores que atuam em território nacional e aqueles que jogam no futebol europeu.

"Não podemos nos esquecer que estamos no começo de temporada aqui no Brasil. E temos nossos melhores jogadores fora do nosso país. Qualquer destaque que aconteça, ele estará fora do seu clube na sequência. Pelo número de jogadores que avaliamos, temos uma mescla considerável. Não me preocupei com isso, mas dei uma atenção à merecimento. Foi uma inovação nesse sentido, buscando o máximo de cada um", destacou o técnico.

Vale lembrar que Dorival pôde convocar 26 nomes por conta de um acordo da CBF com as federações espanhola e inglesa que permitiu a inclusão de mais três atletas na lista. A ideia é observar o máximo de jogadores possíveis antes da Copa América, que será em junho, nos Estados Unidos.

Apesar da convocação incluir alguns nomes que já são figurinhas carimbadas da Seleção - como Ederson, Danilo, Marquinhos e Casemiro -, Dorival optou por combinar a experiência com a juventude, chamando jogadores mais novos que, segundo ele, já possuem muitas experiências com a Amarelinha.

LISTA DEFINIDA! Dorival Júnior anunciou hoje sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira! São 26 atletas que vão representar a Amarelinha nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

"Uma reformulação passa por uma mescla. Alguns jogadores já estão atuando há algum tempo pelo seus clubes e tendo números interessantes. É um passo além das suas carreiras. São jovens? Sim, mas experientes. Temos jogadores também que já possuem uma ou duas Copas do Mundo. Mesmo jovens tiveram momentos importantes. Não vejo isso como problema. Temos que dar liberdade para que eles façam o melhor", disse o ex-São Paulo.

Por fim, o treinador da Canarinho também comentou sobre a lista conter atletas que já são 'velhos conhecidos' devido as suas passagens em alguns clubes brasileiros. Do Tricolor, por exemplo, equipe na qual Dorival fez seu último trabalho, o goleiro Rafael e o meia Pablo Maia foram chamados.

"Quando você tem algumas dúvidas e os jogadores se assemelham, é natural que, no momento de uma definição, você ter um conhecimento prévio de algum possa influenciar. A maioria aqui já foi meu atleta. Devo ter me encontrado com a maioria deles ao longo da minha carreira. O merecimento de todos eles é muito claro, muito evidente. Ficamos em dúvida sobre muitos nomes, mas encontramos um equilíbrio do que buscamos. Todos estão aqui pois estão em grandes clubes, jogando em alto nível e podem dar um grande retorno", explicou o comandante.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no próximo dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.