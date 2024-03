Com tranquilidade, Braga bate Estrela Amadora e vence mais uma no Português

O Braga comemorou mais uma vitória no Campeonato Português neste sábado, contra o Estrela Amadora, por 3 a 0, no estádio de Braga. Banza, Bruma e Roger Fernandes marcaram os gols da partida.

Com o resultado positivo, o Braga chegou à terceira vitória seguida no Português e encostou no Porto na tabela. A equipe ocupa a quarta posição, com os mesmos 49 pontos do rival. Todavia, o time de Porto possui vantagem nos saldo de gols e ainda joga na rodada.

O Estrela Amadora, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos somados, podendo perder posições ainda nesta rodada.

O Braga volta a campo neste sábado, em duelo com o Rio Ave, válido pelo Campeonato Português. O Estrela Amadora encara o Casa Pia, na sexta-feira, pela mesma competição.

Os donos da casa, superiores no papel, confirmaram a superioridade ao adversário no campo. Todavia, a equipe não conseguiu furar a defesa do Estrela, e o primeiro tempo terminou sem gols.

Na segunda etapa, o Braga se lançou ao ataque e adotou uma postura mais agressiva. Logo aos 13 minutos, os donos da casa abriram o marcador após o atacante Banza sofrer pênalti que ele mesmo converteu.

O time mandante administrou o resultado durante toda a segunda etapa e, aos 39 minutos, ampliou o placar. Bruma recebeu livre na grande área e bateu firme, com o gol aberto, para marcar o terceiro do Braga.

O Braga deu números finais à partida já nos acréscimos, aos 48 minutos. Depois de acertar a trave, Roger Fernandes aproveitou rebote e, na segunda chance, encheu o pé esquerdo e anotou um golaço a favor dos donos da casa.

Confira os demais resultados do Português neste sábado

Moreirense 0 x 0 Rio Ave

Estoril 1 x 3 Vitória de Guimarães