Ponte Preta anuncia renovação com o técnico João Brigatti

Nesta sexta-feira, através de suas redes sociais, a Ponte Preta anunciou a renovação de contrato com o técnico João Brigatti até o final do Campeonato Brasileiro Série B de 2024.

O treinador, ex-goleiro, formado nas categorias de base da Macaca, assumiu o comando da equipe na reta final da Série B de 2023. Sua estreia foi no empate por 3 a 3, fora de casa, diante do Sport, no dia 9 de outubro.

"Ponte Preta e técnico João Brigatti acertam a renovação de contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Vamos juntos professor!", escreveu o clube.

No Campeonato Paulista, após dez rodadas, a equipe do interior de São Paulo soma quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Assim, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos, e a sexta posição na classificação geral.

O próximo duelo da Ponte Preta será diante do Novorizontino, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 17 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli.