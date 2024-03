Clube da Série D faz peneira no time principal com inscrição pelo WhatsApp

Do UOL, em Porto Alegre

Você que sempre sonhou em ser jogador de futebol, ou que já tentou e está com a carreira parada, prestes a desistir: chegou a sua chance. O Democrata-MG abriu um processo seletivo para seu time principal cuja inscrição para a primeira fase depende apenas do WhatsApp.

O que aconteceu

De olho em completar seu elenco para a Série D do Brasileiro, que começa em abril, e o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, cujo início é em maio, o clube de Sete Lagoas está fazendo uma 'peneira' para o time principal.

Não há qualquer restrição de idade ou necessidade de experiência prévia, mesmo que exista preferência por jogadores mais jovens e quem já possua algum histórico no futebol — como categorias de base ou carreira em outros clubes.

Para se inscrever, basta o atleta enviar alguns vídeos dele em ação com um pequeno currículo que exponha sua atividade no futebol para o WhatsApp do clube: (31) 99069-5205. O ideal é que tenha algum tipo de comprovação, mas caso não seja possível, o clube irá avaliar da mesma forma.

Mas os interessados precisam correr, pois hoje (1º) é o último dia para envio de conteúdos. Até o meio da semana, já passavam de 600 vídeos enviados.

A peneira não é novidade, nós aqui já fizemos e vários clubes menores fazem. Em 2022, subimos como campeões do Módulo 2 com quatro jogadores selecionados assim. A novidade é o vídeo pelo WhatsApp. Nós vamos avaliar todos os vídeos, mas tem que ter um currículo junto também, senão não adianta nem ver. Temos filtros para ver os jogadores. Recebemos vídeos de um candidato de 42 anos, por exemplo. A não ser que seja um fenômeno, não vai ser aprovado. Sei que todos sonham em ser jogadores, mas tem situações que temos que analisar Renato Paiva, presidente do Democrata-MG.

Segunda etapa

Serão 60 postulantes a atletas aprovados na 'etapa virtual' da peneira. O grupo passará, então, para a segunda fase do processo seletivo, que será realizado nos dias 7, 8, 9 e 10 de março, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Todo processo de avaliação é gerido pela comissão técnica e direção do time.

O plano da direção é aprovar ao menos dois candidatos, mas o número pode chegar a seis. "Seria lindo conseguir todo o plantel dessa forma, mas sabemos que não é possível", contou o presidente.

Além de olhar atletas para o profissional, os mais jovens que tenham idade de categorias de base também estão sendo avaliados para os times sub-17 e sub-20. "Quem sabe não achamos um futuro craque perdido", brincou.

Muitos jogadores não tiveram chances em grandes clubes, nem na base, e jogam amadoramente, são jovens e têm condições de servir a um clube ou base. E também há jogadores que fizeram categorias de base, mas não tiveram chance de se profissionalizar, estão na casa dos 20, 21, 22 anos esperando uma chance.

Uma grande oportunidade