Cano dedica título a torcedores mortos e aos times derrotados pela LDU

O atacante Germán Cano dedicou o título da Recopa Sul-Americana, conquistado ontem (29), com vitória sobre a LDU (EQU) a jogadores derrotados pelos equatorianos em outras finais e a torcedores que não conseguiram ver o time campeão continental.

O que aconteceu

Cano afirmou que o Fluminense tem uma "história diferente" com a LDU. O jogador recordou as derrotas da equipe tricolor em finais continentais diante dos equatorianos em 2008 (Libertadores) e 2009 (Copa Sul-Americana).

O jogador argentino ofereceu o título inédito aos jogadores do Flu que haviam chegado mais perto de conquistá-lo na história do clube. Apenas 15 anos depois, o Tricolor levantou um título continental.

O atacante ainda se lembrou dos torcedores que morreram antes dos títulos. Cano ponderou que os atletas derrotados e os fãs que viram os vice-campeonatos sofreram muito.