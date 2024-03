São Paulo quer receber NBA em 2026 após construção de arena no Anhembi

Em setembro, a cidade de São Paulo receberá um jogo da NFL, a principal liga de futebol americano no mundo. O evento que será na Neo Química Arena abriu portas para a capital sediar outros grandes jogos de competições importantes. É o caso da NBA, que pode ter um confronto em terras brasileiras em 2026, assim que o complexo do Anhembi ganhar um ginásio estruturado.

Existe uma intenção muito grande em trazer a NBA. A gente sabe que a NBA também olha com muito carinho para o Brasil, mas a grande questão para a liga de basquete americana vir para São Paulo neste momento é a construção de uma arena que comporte um jogo. Acredito que há uma grande chance após a construção da Arena São Paulo, que será dentro do complexo do Anhembi com previsão de entrega para o meio de 2026.

Gustavo Pires, presidente da SPTuris, ao UOL

Ainda segundo Pires, apesar de não ter batido o martelo em relação ao dia que São Paulo poderá receber a NBA, as conversas entre a cidade e a maior liga de basquete do mundo são positivas e promissoras. "Eles demonstram o quanto querem", destacou.

São Paulo ganhou de Barcelona e Madri

Para receber a NFL em São Paulo, a capital disputou com outras grandes cidades como Barcelona, Madri e até o Rio de Janeiro. As negociações duraram cerca de dois anos, mas o acordo acabou ocorrendo com agilidade.

"Fizemos a defesa da cidade de São Paulo em Londres, em outubro — o que foi um momento muito marcante. Já em dezembro a gente anunciou o contrato assinado em Dallas, junto com o comissário da NFL que é o Roger Goodell", contou Gustavo Pires.

Agora, há todo um trabalho de organização até o jogo no dia 6 setembro. O mandante da partida será o Philadelphia Eagles, campeão da 52ª edição do Super Bowl, em 2018.

O adversário ainda não foi definido e o valor dos ingressos também não. Apesar disso, a certeza é que os aparelhos de transmissão de fãs de NFL no mundo inteiro estarão ligados na partida em São Paulo, que será a única do dia na temporada.

"A NFL — que é a liga mais assistida no planeta — respeita São Paulo e o Brasil a ponto de fazer o primeiro jogo em 50 anos numa sexta-feira. Será o único jogo do dia que será transmitido em todos os estados americanos", comentou Gustavo Pires.

"Isso tem um impacto muito grande na projeção da imagem da cidade de São Paulo para além do impacto econômico que a gente vai ter aqui pelo período do jogo. A cidade de São Paulo ganhará credibilidade fora do país desde o aspecto da segurança até o da estrutura e do próprio investimento do americano no Brasil", acrescentou.

Neo Química Arena desbancou outros estádios

O estádio do Corinthians foi escolhido pela NFL para sediar a partida em São Paulo. Segundo Pires, assim que o acordo foi fechado, a SPTuris ofereceu todas as arenas da capital e a própria liga americana optou pela Neo Química.

"Nós, como poder público, apresentamos todos os estádios de São Paulo. A gente levou a NFL para conhecer os estádios e a Neo Química Arena teve a preferência deles. O estacionamento no entorno facilita as ativações. Além disso, os camarotes, o próprio campo e os vestiários chamaram mais atenção. É um estádio que já pode receber o jogo hoje", destacou Pires.

"Claro que o Allianz Parque e o MorumBis também são estádios ótimos, que estão aptos e podem receber um jogo da NFL. Mas outro ponto da Neo Química, que é muito importante, é a questão do metrô e da CPTM, que têm estações praticamente na porta do estádio", acrescentou.