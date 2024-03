'Weverton está inseguro independente do que o Abel pediu', diz Alicia

A colunista Alicia Klein analisou no UOL News Esporte a confissão de culpa de Abel Ferreira em relação aos erros recentes de Weverton no Palmeiras. Segundo ela, independente do que Abel esteja pedindo acerca das saídas do gol, Weverton vive mau momento, parece inseguro e tem tomado decisões ruins.

'Weverton está inseguro': "O fato é que, independente do que o Abel está pedindo para ele, ele está inseguro. Sai mal do gol e não era uma característica que ele tinha antes. Então, eu entenderia mais a fala do Abel se o Weverton fosse um goleiro que não saía e agora começou a sair, está errando e é um processo de aprendizagem. Não, o Weverton é um goleiro que historicamente saiu bem do gol".

'Weverton não tem tomado boas decisões': "Nós temos exemplos de goleiros que saíam muitíssimo mal e não era o caso do Weverton, então acho que ele passa por uma fase de ajuste, sim, de acordo com o que Abel pediu, mas é fato que ele está numa fase ruim. Não tem tomado boas decisões e o exemplo claro foi aquele lance do [volante do Corinthians, Rodrigo] Garro, em que ele tira a mão da bola: ainda que ele achasse que a bola ia para fora, não tinha sentido tentar evitar um escanteio àquela altura do campeonato".

'É um mau momento do Weverton': "Parece que ele está inseguro na tomada de decisão (vou ou não vou, tiro a bola ou não tiro, saio agora ou daqui a um segundo) e isso tem levado a oportunidades. Ontem mesmo, contra a Portuguesa, as duas maiores chances do jogo inteiro foram oferecidas por erros do Weverton - um deles ele mesmo salvou, no primeiro tempo, e no segundo tempo a zaga conseguiu tirar a bola. É um mau momento do Weverton".

