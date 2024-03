Rio Open encerra 10ª edição com brasileiro campeão e recorde de público

A 10ª edição do Rio Open chegou ao fim neste domingo, com título de Rafael Matos nas duplas, primeiro brasileiro a conquistar o torneio. Além disso, a competição bateu recorde de público com 65 mil pessoas ao longo dos nove dias e movimentou mais de R$ 160 milhões.

Rafael Matos foi campeão do Rio Open ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Além disso, cinco brasileiros disputaram a chave principal (com três tenistas do país alcançando as quartas de final - João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild).

Entre os brasileiros, João Fonseca roubou a cena durante o Rio Open. O tenista de 17 anos atraiu todos os holofotes ao conquistar suas duas primeiras vitórias da carreira na ATP, e tornar-se o mais jovem brasileiro nas quartas de final de um torneio do circuito desde Gustavo Kuerten no ATP de Umag, em 1996.

Na final de simples, dois tenistas de um mesmo país decidiram o título. O argentino Sebastian Baez venceu o compatriota Mariano Navone e recebeu o troféu do torneio.

Além disso, pela primeira vez na história, o evento promoveu um torneio de tênis em cadeira de rodas, o Wheelchair Tennis Elite. O Jockey Club Brasileiro recebeu quatro atletas da elite mundial da modalidade.

"A décima edição entrou para a história e consolidou definitivamente o Rio Open com um grande evento do Brasil. O público que compareceu ao complexo do Jockey pôde experimentar grandes emoções. Tivemos o primeiro título de um brasileiro nas duplas, o talento de João Fonseca e promovemos pela primeira vez o torneio Wheelchair, com grandes jogadores de tênis em cadeiras de rodas", comentou Marcia Casz, diretora do Rio Open.